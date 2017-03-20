Стало відомо, коли Європарламент голосуватиме за скасування віз для України

20.03.2017 14:49

У відповідності з графіком засідань Європейського парламенту, на шосте квітня поточного року заплановане голосування стосовно скасування віз для громадян третіх країн, серед яких і Україна. Про це інформує replyua.net.



Зазначається, що відповідна інформація присутня у реєстраційній карті законопроекту, опублікованій на сайті вищого законодавчого органу ЄС. Обговорення цього важливого питання заплановане на п’яте квітня. У разі схвалення відповідного рішення європейськими депутатами, заключний етап скасування віз для українських громадян полягатиме у схваленні Радою ЄС безвізу для українських громадян. Раніше голосування за «безвіз» для України у Європарламенті було заплановано на п’яте квітня.



28 лютого поточного року відбулися успішні переговори за участю Єврокомісії, Європарламенту та Ради ЄС щодо проекту законодавчої резолюції. Саме ним передбачається скасування віз для українських громадян. Другого березня цього року під час засідання за участю представників дипломатії країн ЄС на засіданні Комітету постпредів Союзу відбулося затвердження тексту законодавчої пропозиції про безвізовий режим для України. Експерти передбачають, що вже у червні поточного року «безвіз» офіційно вступить в силу.