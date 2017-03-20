Свежие сводки из зоны АТО: бойцов ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии

20.03.2017 10:25

В районе проведения АТО ситуация стабилизировалась, количество обстрелов позиций ВС Украины уменьшилось. За сутки зафиксировано 50 случаев открытия огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает Укринформ.

26 обстрелов произошло на Мариупольском направлении, где по позициям в районе Водяного в течение дня российские оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, зенитной установки, а около 18.00 дважды подключили еще и артиллерию калибра 122.

Возле Павлополя, Широкино и Гнутово обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, Лебединского - из гранатометов, а вблизи Марьинки и Красногоровки - из минометов.

На Донецком направлении по позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из гранатометов и пулеметов, а около 15.00 совершил обстрел из танка. Неподалеку Невельского враг обстрелял наши укрепления из минометов калибра 120, а в районе Зайцево, Луганского и Каменки - из гранатометов различных систем и пулеметов.

На Луганском направлении неподалеку Новозвановки российские наемники дважды обстреляли позиции из минометов калибра 120. Неподалеку Станицы Луганской велся огонь из гранатометов, а Новоалександровки - из гранатометов различных систем.

Источник: from-ua.com