Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму

20.03.2017 21:26

Белый дом выставил ультиматум Кремлю относительно сохранения санкций. Главное условие отмены ограничительных мер – возвращение аннексированного Крыма под юрисдикцию Киева. В Госдепе в очередной раз напомнили, что США не признают “референдум” 16 марта 2014 года.

Как передают российские СМИ, в Вашингтоне не отменят антироссийские санкции, пока полуостровом будут руководить ставленники Кремля. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер, передает “Диалог.UA”.

В Госдепе напомнили, что США не признают плебисцит от 2014 года. Тонер отметил, что последние три года правозащитные организации зафиксировали несколько случаев насильственных исчезновений, убийств, пыток и госпитализаций в психиатрические учреждения. По словам представителя Госдепа, Кремль на аннексированном полуострове ущемляет права крымских татар, украинцев, проукраинских активистов и независимых журналистов.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль и Белый дом не обсуждают вопрос принадлежности Крыма иной стране, кроме России.

Источник: http://from-ua.com