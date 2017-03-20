Транш от МВФ: сколько должна выплатить Украина

20.03.2017 20:40

Кабинет министров должен представить парламенту и украинцам план погашения долгов перед МВФ

Как передает Politeka, такое мнение высказал народный депутат от «Нашего края» Сергей Шахов.

Шахов уверен, обществу нужно пояснить, из каких источников Украина будет погашать кредит Международного валютного фонда.

«Уже в этом году нужно выплатить МВФ более 1 млрд долларов, а в последующие три года — еще более 5 млрд, — пишет Шахов у себя на странице в Facebook. — Для обслуживания долга перед Фондом нам нужен рост ВВП хотя бы в 5% ежегодно, но нынешний Кабмин не способен его обеспечить».

Также он считает, что украинца следует подготовиться, ведь условия предоставления кредита могут ухудшиться.

«Власть сама загнала себя в эту ловушку, поскольку вела тайные переговоры и шла на любые уступки, чтобы получить кредит.И так будет продолжаться до тех пор, пока все договоренности такого плана не будут достигаться публично», — добавил он.