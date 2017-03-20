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У Яроша назвали беспроигрышный способ, как поступить с Юлией Самойловой
СБУ должна принять немедленное решение о запрете въезда в Украину конкурсантке от России на "Евровидение -2017" Юлии Самойловой. А Президент Украины Петр Порошенко своим указом должен "помиловать" певицу с инвалидностью и сделать для нее исключение, разрешив Самойловой приехать в Киев.
Соратница Дмитрия Яроша, блогер и военнослужащая Елена Белозерская объяснила в соцсети, почему Украина с Самойловой должна поступить именно так, передает "Диалог. UA".
Белозерская считает, что Украина должна сделать так, чтобы ее имидж не пострадал, а вот имидж России был бы запятнан как можно больше.
"СБУ может принять только одно решение - запретить Самойловой въезд в Украину. Сразу после того, президент своим личным решением имеет "помиловать" Самойлову и позволить ей въезд и участие в конкурсе", - написала блогер в Facebook.
При этом Белозерская предлагает, чтобы формулировка была сделана в ракурсе именно ограниченных возможностей Самойловой. Белозерская говорит, что Украине выгодно, чтобы Самойлова приехала, выступила, и спела на "Евровидении" как можно лучше.
По ее словам, это будет означать следующее. Когда Украину представляли Руслана и потом Джамала, выигравшие для нашей страны этот конкурс, эти две певицы на всю жизнь стали для мира олицетворением Украины.
"А Самойлова станет олицетворением России. Люди с особыми потребностями, вызывают восхищение и уважение. Но если такой человек - единственная - представляет свою страну на конкурсе, который давно уже с песенного стал политическим, то ее государство на весь мир ассоциируется с инвалидом, … который только и может, что хорошо петь. Это будет подсознательный, на уровне ассоциаций месседж, но он станет мощным ударом по имиджу "сверхдержавы", - подчекрнула Белозерская.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Евровидение, певица, Ярош
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