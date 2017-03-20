Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Яроша назвали беспроигрышный способ, как поступить с Юлией Самойловой

20.03.2017 07:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Яроша назвали беспроигрышный способ, как поступить с Юлией Самойловой

СБУ должна принять немедленное решение о запрете въезда в Украину конкурсантке от России на "Евровидение -2017" Юлии Самойловой. А Президент Украины Петр Порошенко своим указом должен "помиловать" певицу с инвалидностью и сделать для нее исключение, разрешив Самойловой приехать в Киев.

Соратница Дмитрия Яроша, блогер и военнослужащая Елена Белозерская объяснила в соцсети, почему Украина с Самойловой должна поступить именно так, передает "Диалог. UA".

Белозерская считает, что Украина должна сделать так, чтобы ее имидж не пострадал, а вот имидж России был бы запятнан как можно больше.

"СБУ может принять только одно решение - запретить Самойловой въезд в Украину. Сразу после того, президент своим личным решением имеет "помиловать" Самойлову и позволить ей въезд и участие в конкурсе", - написала блогер в Facebook.

При этом Белозерская предлагает, чтобы формулировка была сделана в ракурсе именно ограниченных возможностей Самойловой. Белозерская говорит, что Украине выгодно, чтобы Самойлова приехала, выступила, и спела на "Евровидении" как можно лучше.

По ее словам, это будет означать следующее. Когда Украину представляли Руслана и потом Джамала, выигравшие для нашей страны этот конкурс, эти две певицы на всю жизнь стали для мира олицетворением Украины.

"А Самойлова станет олицетворением России. Люди с особыми потребностями, вызывают восхищение и уважение. Но если такой человек - единственная - представляет свою страну на конкурсе, который давно уже с песенного стал политическим, то ее государство на весь мир ассоциируется с инвалидом, … который только и может, что хорошо петь. Это будет подсознательный, на уровне ассоциаций месседж, но он станет мощным ударом по имиджу "сверхдержавы", - подчекрнула Белозерская.

 

Источник:  from-ua.com

 



Теги: Донбасс, Евровидение, певица, Ярош
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх