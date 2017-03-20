У Яроша назвали беспроигрышный способ, как поступить с Юлией Самойловой

20.03.2017 07:05

СБУ должна принять немедленное решение о запрете въезда в Украину конкурсантке от России на "Евровидение -2017" Юлии Самойловой. А Президент Украины Петр Порошенко своим указом должен "помиловать" певицу с инвалидностью и сделать для нее исключение, разрешив Самойловой приехать в Киев.

Соратница Дмитрия Яроша, блогер и военнослужащая Елена Белозерская объяснила в соцсети, почему Украина с Самойловой должна поступить именно так, передает "Диалог. UA".

Белозерская считает, что Украина должна сделать так, чтобы ее имидж не пострадал, а вот имидж России был бы запятнан как можно больше.

"СБУ может принять только одно решение - запретить Самойловой въезд в Украину. Сразу после того, президент своим личным решением имеет "помиловать" Самойлову и позволить ей въезд и участие в конкурсе", - написала блогер в Facebook.

При этом Белозерская предлагает, чтобы формулировка была сделана в ракурсе именно ограниченных возможностей Самойловой. Белозерская говорит, что Украине выгодно, чтобы Самойлова приехала, выступила, и спела на "Евровидении" как можно лучше.

По ее словам, это будет означать следующее. Когда Украину представляли Руслана и потом Джамала, выигравшие для нашей страны этот конкурс, эти две певицы на всю жизнь стали для мира олицетворением Украины.

"А Самойлова станет олицетворением России. Люди с особыми потребностями, вызывают восхищение и уважение. Но если такой человек - единственная - представляет свою страну на конкурсе, который давно уже с песенного стал политическим, то ее государство на весь мир ассоциируется с инвалидом, … который только и может, что хорошо петь. Это будет подсознательный, на уровне ассоциаций месседж, но он станет мощным ударом по имиджу "сверхдержавы", - подчекрнула Белозерская.

Источник: from-ua.com