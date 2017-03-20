У Рівному невідомі обстріляли приміщення патрульної поліції

20.03.2017 12:30

Мешканці вулиці Степана Бандери у місті Рівному повідомили, що о третій годині ночі сьогодні, 20 березня, пролунав гучний вибух, про що інформує replyua.net.

Як з’ясувалося, обстріл було здійснено із використанням протитанкового гранатомету будівлі розташованого неподалік відділення патрульної поліції, повідомили у прес-службі Патрульної поліції Рівного.



На даний момент правоохоронці вже встановили, що причиною вибуху на території адміністративного приміщення патрульної поліції став постріл, для здійснення якого було використано протитанковий гранатомет. У процесі проведення огляду місця даної події працівниками правоохоронних органів було знайдено тубус від РПГ-22. Будівлю гаражного боксу, якій було завдано пошкоджень, переобладнали під тренажерний зал. На щастя, під час вибуху нікого з людей там не було.



У зв’язку з фактом хуліганства, який було вчинено із використанням зброї вогнепального типу, біло прийняте рішення про початок досудового розслідування за частиною 4 статті 296 КК України. Для того, аби затримати зловмисників, в області введено план «Перехоплення». Крім того, наразі значно посилені заходи, спрямовані на забезпечення порядку та безпеки у громадських місцях.