У СБУ спростували інформацію росЗМІ щодо Самойлової

20.03.2017 14:10

Служба безпеки України спростовує інформацію про те, що вона вже надала дозвіл на в’їзд до України кандидату на участь у співочому конкурсі «Євробачення-2017» від Російської Федерації Юлії Самойловій. Про це під час спілкування з журналістами розповіла речник СБУ Гітлянська Олена, передає replyua.net.



Такими словами представник української Служби безпеки прокоментувала інформацію, яка була поширена російськими ЗМІ. «СБУ такого рішення поки що не приймала», - наголосила вона. В той самий час Гітлянська зауважила, що коли у Служби безпеки буде таке рішення, вона неодмінно про це повідомить.



Раніше у багатьох російський ЗМІ повідомлялося, що російські представники «Євробачення-2017» отримали повідомлення від Служби безпеки України про те, що Юлія Самойлова отримала дозвіл на в’їзд до України для того, щоб взяти участь у пісенному конкурсі. Як зазначалося раніше, Юлія Самойлова порушила Українське законодавство у 2015 році, коли приїхала з концертом на окупований Росією Крим. Вона здійснила перетин російсько-українського кордону з порушенням правил проїзду. На сьогоднішній день Самойлову вважають найголовнішим претендентом на участь у Євробаченні цього року.