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Украинцев предупредили о новом способе вымогательства
Украинские госпредприятия и частные лица начали получать письма, отправленные хакерами, которые маскируются под сотрудников налоговой службы
Об сообщает информационный портал Znaj, ссылаясь на пресс-службу Киберполиции.
По информации, неизвестные под прикрытием фискалов присылают письма, в которых просят оплатить определенную сумму на их счет. При этом ведомство настаивает, что это лженалоговики и ничего общего с ведомством не имеют.
Кроме того, правоохранители отметили, что если пользователи все-таки вносят средства, то их автоматически перенаправляет на вредоносный сайт.
«Схема работает довольно просто: отправитель меняет адрес официального учреждения, а чиновники думают,что перечисляют деньги на оплату налогов», — констатируют в ведомстве.
Затем, как уточняет пресс-служба киберполиции, после посещения сайта загружается архив, хакеры получают доступ ко всем необходимым им файлам и с легкостью взламывают ваш компьютер.
«Чаще всего преступники присылают письмо с требованием погасить долг в размере от 300 до 500 долларов, а после взлома – просят выкуп, который может превышать 1000 долларов», — предупреждают правоохраниельные органы.
Кроме того, чтобы не попасть в ловушки хакеров, в полиции рекомендуют придерживаться следующих правил:
— всегда проверять адрес отправителя электронных сообщений (служебные заголовки письма);
— использовать PGP, что позволит защитить вашу переписку от просмотра посторонними лицами. Цифровая подпись также гарантирует, что сообщение действительно написано автором и не изменилось при передаче;
— никогда не открывать ссылки, содержащиеся в письме, если отправитель вам не известен;
— использовать теневое копирование файлов. Даже в случае, если ваши файлы будут зашифрованы, вы сможете их восстановить.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, мошенничество, вымогательство
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