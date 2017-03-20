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В Одессе нашли труп убитого мужчины в мусорном контейнере

20.03.2017 17:46
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В Одессе нашли труп убитого мужчины в мусорном контейнере

В понедельник, 20 марта, в Одессе на Пантелеймоновской улице неподалеку Привоза в мусоре обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Украинские Новости со ссылкой на местное СМИ "Думская".

По словам очевидцев, тело нашли в мусорном контейнере.

Как сообщили изданию в патрульной полиции Одессы, на теле погибшего есть признаки насильственной смерти.

"На голове были синяки и гематомы", - рассказали в свою очередь местные жители.

Обстоятельства выясняет следствие. Место происшествия оцеплено.

Как сообщали Українські Новини, в подпольном казино Одессы семь человек устроили перестрелку и похищение из-за крупного выигрыша.



Теги: Донбасс, Одесса, мужчина, мусорные контейнеры
 
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