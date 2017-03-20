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В Украине начали изымать авто с иностранными номерами
Украинские дороги переполнены автомобилями на иностранных номерах. По данным таможенной службы, таких машин в стране прядка 50 тыс.
Но активисты, которые выступают за легализацию нерастаможенных автомобилей, называют цифру в 1,5 - 2 млн, пишет UBR.
На днях общественники провели очередную акцию под Верховной Радой с призывом принять законопроект, позволяющий передвигаться по Украине на нерастаможенных автомобилях и уплачивая при этом каждый год в госказну фиксированную сумму.
Активизация владельцев "иностранных" авто связана и с тем, что полиция вместе с ГФС и таможенниками начала проводить рейды по выявлению таких машин. Владельцев не просто штрафуют, но и забирают транспорт на штраф площадки.
В некоторых случаях полиция отправляет такие автомобили на пункты таможенного контроля для уплаты штрафов.
"Были случаи, когда машины забирали, с кого-то требовали взятку", - рассказал народный депутат Юрий Деревянко. Так, например, в Черниговской области СБУ совместно с прокуратурой задержали на взятке двух сотрудников спецвзвода управление превентивной деятельности Нацполиции, которые требовали деньги от водителей автомобилей на иностранной регистрации.
Подтверждают рейды и в ГФС Киевской таможни. Как отметили в ведомстве, в рамках совместных мероприятий с правоохранительными органами, в том числе с Нацполицией, они изъяли 4 автомобиля с иностранной регистрацией.
Согласно законодательству, нерастаможенный автомобиль может находиться на территории Украины всего 5 - 10 дней
Машины забирали по протоколам о нарушении таможенных правил, составленных по статье 485 Таможенного кодекса. По ней предусмотрен штраф в размере 300% от стоимости растаможки. Конкретные суммы в каждом случае разные и зависят от стоимости авто, объема двигатели и пр., но в любом случае речь идет о больших деньгах - сотнях тысяч гривен. Впрочем, такие случаи пока единичны. В основном, при оформлении протокола таможенники заставят автовладельца заплатить штраф в размере 8,5 тыс. грн и вывезти автомобиль из страны. И только в случае отказа, с водителя могут взыскать 300% стоимости растаможи авто.
По словам председателя ОО "Автоевросила" Олега Ярошевича, рейды проходят практически по всем областям Украины. Для того, чтобы откупиться от таможенников, автомобилисты выкладывают от 5 до 10 тыс. грн. Многие соглашаются платить, так как не хотят лишиться машины и потом, чтобы вызволить ее со штрафплощадки, платить многотысячные штрафы.
Проблемные "иностранцы"
Как отметил автомобильный эксперт Алексей Черняк, не совсем понятно, что государство будет делать с изъятой машиной в том случае, если владелец не захочет оплачивать штраф, который в несколько раз превышает стоимость самого авто. Теоретически, ее можно реализовать как арестованное имущество на аукционе. Но несмотря на то, что обычно такие лоты продаются с солидным дисконтом, не до конца ясно, кто должен будет заняться постановкой транспорта на учет: государство или уже новый владелец.
Согласно законодательству, нерастаможенный автомобиль может находиться на территории Украины всего 5 - 10 дней. На практике такие машины ввозят и продают граждане других стран. На границе с Украиной они подписывают обязательство, что по истечению года вывезут транспортной средство обратно и не будут передавать его в собственность украинцам.
"У полиции нет полномочий на временное задержание транспортных средств только потому, что они на иностранных номерах. А у таможенников полномочия по привлечению к ответственности за нарушение таможенных правил ограничиваются пределами пограничной зоны, чем и пользуются водители", - заметил автоюрист Богдан Глядик.
Как рассказал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, пользоваться год такими автомобилями могут только нерезиденты - иностранцы или украинцы, имеющие в паспорте печать о постоянном консульском учете в другой стране.
Хотя украинцы пользуются услугами фирм, которые помогают им, якобы, устроиться на работу за границей и ездить на авто, оформленном на эту компанию. Однако эта схема также весьма сомнительна.
Но закон о Нацполиции не позволяет правоохранителям контролировать соблюдение таможенных правил. Поэтому полицейские самостоятельно не могут привлечь водителя к ответственности за езду на нерастаможенном авто.
Тем не менее, как заметила партнер ЮК "Правозахист Україна" Ольга Николаенко, между органами ГФС (они отвечают в том числе и за таможню) и полицией осуществляется автоматизированный обмен информацией о транспортных средствах, пересекающих границу нашей страны. В том числе, и относительно таможенного оформления и государственной регистрации.
То есть, сотрудники полиции вполне может зафиксировать нарушение и передать эту информацию фискалам, а таможенники, в свою очередь, взыщут с водителя штраф."Важно учитывать, что уплата штрафа не освобождает автомобилиста и от последующей уплаты таможенных платежей", - отметил юрист ЮФ "Мисечко и Партнеры".
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, авто
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