Внезапное решение МВФ по Украине: Минфин пояснил, что случилось

Совет директоров Международного валютного фонда перенес рассмотрение вопроса о финансировании Украины на короткий срок с целью уточнить расчеты.

Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте Министерства финансов Украины.

"Перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду, и последствиям захвата украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях", - сказано в заявлении.

Также министр финансов Александр Данилюк отметил, что уточнение этих расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы.