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Выход российских банков: какие неприятности ожидают украинцев
В связи с уменьшением размеров банковского сектора, ухудшатся условия для размещения депозитов и кредитования
Об этом сообщил экономист Александр Охрименко, передает Politeka.
По словам Охрименко, глава НБУ Валерия Гонтарева понимает, что потеря 15% банковской системы негативно скажется на украинцах. Однако негативный эффект они почувствуют это примерно через полгода. При этом колебания курса гривны будет не главным негативным последствием.
» У нас нет «нормальных» депозитов, то есть вы хотите разместить депозиты, а хороших условий нет. То же самое с кредитованием. И риск того, что будет команда из Кремля, чтобы банки начинали прекращать деятельность. То есть им не выгоды депозиты брать и все пойдет по цепочке», — сказал Охрименко.
Источник: УНН
Теги: Украина, Россия, Донбасс, банк, Сбербанк
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