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"Имеет неукраинскую кровь" - Савченко высказалась об украинской власти
Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что украинская власть "имеет неукраинскую кровь".
Странное высказывание Савченко сделала в эфире канала Newsone в ответ на звонок в студию.
Какая-то женщина из Кривого Рога заявила, что сейчас в Украине "еврейское иго".
"Было татаро-монгольское иго, было польское иго для Украины, сейчас еврейское иго для Украины. Почему вы об этом молчите?", - заявила зрительница.
Савченко с таким утверждением согласилась.
"Да, спасибо! Хороший вопрос. Если про это говорит народ, то он говорит правду. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь не-украинскую, скажем так. Говорить про это можно – что с этим делать? Надо думать и действовать!", - ответила Савченко.
Видео с записью эфира выложил в соцсетях директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Фото: vlada.io/
Теги: Украина, Донбасс, Савик Шустер, кровь, украинец, власть
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