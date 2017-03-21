"Имеет неукраинскую кровь" - Савченко высказалась об украинской власти

21.03.2017 21:15

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что украинская власть "имеет неукраинскую кровь".

Странное высказывание Савченко сделала в эфире канала Newsone в ответ на звонок в студию.

Какая-то женщина из Кривого Рога заявила, что сейчас в Украине "еврейское иго".

"Было татаро-монгольское иго, было польское иго для Украины, сейчас еврейское иго для Украины. Почему вы об этом молчите?", - заявила зрительница.

Савченко с таким утверждением согласилась.

"Да, спасибо! Хороший вопрос. Если про это говорит народ, то он говорит правду. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь не-украинскую, скажем так. Говорить про это можно – что с этим делать? Надо думать и действовать!", - ответила Савченко.

Видео с записью эфира выложил в соцсетях директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.