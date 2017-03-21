- Кремлю придется вернуть Украине Крым - прогноз экспертовкрым22:20
- Сбербанк России активно ищет пути выхода с украинского рынка22:12
- "Имеет неукраинскую кровь" - Савченко высказалась об украинской власти21:15
- Запуск украинских ракет прошел успешно - Турчинов21:06
- СБУ выявила российских троллей, которые курировали антиукраинские группы в соцсетях20:34
- Блокада Донбасса показала, что в Украине вакуум власти20:22
- В Москве задержали украинского журналиста Романа Цимбалюка20:11
- В деле крушения авиалайнера рейса МН17 в небе над Донбассом фигурируют 120 человек19:36
- Нужно бороться против "еврейской власти" - Савченко снова шокировала общество своими высказываниями (ВИДЕО)19:24
- Россия чинит препятствия в расследовании катастрофы рейса МН17 над Донбассом18:42
Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
Бывший народный депутат Владимир Олейник утверждает, что в Украине сейчас независимо друг от друга три группы готовят новый государственный переворот, сообщает korrespondent.net.
"Первую группу возглавляет Юлия Тимошенко, в нее входят Садовой, Саакашвили, Гриценко и Наливайченко. Наливайченко взял на себя СБУ, Гриценко - значительную часть Министерства обороны, а Тимошенко - контакты с американцами", – заявляет бывший политик.
По его данным, эта группа активно ведет переговоры с олигархами Коломойским, Левочкиным и Фирташем.
"Вторая группа заговорщиков - это группа воинствующих «свободовцев», «УнаУнсо», «правосеков», которые недавно объявили об объединении. Однако радикалы понимают, что в случае переворота им практически невозможно будет найти поддержку на Западе, а значит - легализоваться во власти", – отмечает он.
По данным Олейника, третья группа - это отдельно стоящий «Азов», возглавляемый Билецким, за спиной которого - Аваков, Турчинов, и Яценюк.
"Эти три группы мечтают свергнуть Порошенко и захватить власть. Им хочется додавить Порошенко, чтобы тот сам написал заявление и ушел по состоянию здоровья в обмен на какие-то гарантии. Однако верить в какие-либо обещания вчерашних подельников легкомысленно, Порошенко добровольно не уйдет", – констатирует бывший нардеп.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Украина, Донбасс, переворот, государственная граница, группа 140 Д, народный депутат
- В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать22:39
- ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"21:56
- "Торговли не будет, даже если Россия «вернет» олигархам их предприятия" - штаб блокады обратился с Открытым письмом к президенту21:41
- Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке21:34
- В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)21:06
- "Когда грабить уже будет некого и нечего, они рванут в Россию" - жители Ростовской области бояться возвращения "защитников русского мира" с Донбасса20:53
- Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы20:47
- СБУ выявила российских троллей, которые курировали антиукраинские группы в соцсетях20:34
- Блокада Донбасса показала, что в Украине вакуум власти20:22
- Сегодня под обстрел попала прифронтовая Марьинка, есть разрушения (ФОТО)20:12
- В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать22:39
- Кремлю придется вернуть Украине Крым - прогноз экспертовкрым22:20
- Сбербанк России активно ищет пути выхода с украинского рынка22:12
- ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"21:56
- "Торговли не будет, даже если Россия «вернет» олигархам их предприятия" - штаб блокады обратился с Открытым письмом к президенту21:41
- Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке21:34
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- "Имеет неукраинскую кровь" - Савченко высказалась об украинской власти21:15
- В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)21:06
- Запуск украинских ракет прошел успешно - Турчинов21:06
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»