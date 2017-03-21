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Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы

21.03.2017 16:42
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Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы

Бывший народный депутат Владимир Олейник утверждает, что в Украине сейчас независимо друг от друга три группы готовят новый государственный переворот, сообщает korrespondent.net.

"Первую группу возглавляет Юлия Тимошенко, в нее входят Садовой, Саакашвили, Гриценко и Наливайченко. Наливайченко взял на себя СБУ, Гриценко - значительную часть Министерства обороны, а Тимошенко - контакты с американцами", – заявляет бывший политик.

По его данным, эта группа активно ведет переговоры с олигархами Коломойским, Левочкиным и Фирташем.

"Вторая группа заговорщиков - это группа воинствующих «свободовцев», «УнаУнсо», «правосеков», которые недавно объявили об объединении. Однако радикалы понимают, что в случае переворота им практически невозможно будет найти поддержку на Западе, а значит - легализоваться во власти", – отмечает он.

По данным Олейника, третья группа  - это отдельно стоящий «Азов», возглавляемый Билецким, за спиной которого - Аваков, Турчинов, и Яценюк.

"Эти три группы мечтают свергнуть Порошенко и захватить власть. Им хочется додавить Порошенко, чтобы тот сам написал заявление и ушел по состоянию здоровья в обмен на какие-то гарантии. Однако верить в какие-либо обещания вчерашних подельников легкомысленно, Порошенко добровольно не уйдет", – констатирует бывший нардеп.


Фото: korrespondent.net/

Теги: Украина, Донбасс, переворот, государственная граница, группа 140 Д, народный депутат
 
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