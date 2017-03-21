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Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже
21.03.2017 09:37
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 21 марта.
Так, доллар подешевел на 2 коп. – до 26,89 грн.
Евровалюта подорожала на 2 коп. – до 28,91 грн.
Курс российского рубля незначительно вырос – до 0,469 грн.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, евро, доллар, гривня, курс валют
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