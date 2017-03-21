Нужно бороться против "еврейской власти" - Савченко снова шокировала общество своими высказываниями (ВИДЕО)

21.03.2017 19:24

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая уже несколько месяцев шокирует общество своими заявлениями, снова отличилась. Савченко считает, что необходимо проводить активные действия против "еврейской власти", которая сейчас руководит Украиной. Об этом нардеп заявила в эфире украинского телеканала, на котором она сейчас выступает в роли телеведущей, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

В студию телеканала во время прямого эфира обратилась женщина, которая представилась Людмилой Григорьевной из Кривого Рога. Она поинтересовалась у Савченко, когда же украинцы справятся с "еврейским игом". На что нардеп заявила, что согласна с автором звонка, так как это голос народа, а народ "говорит правду".

Слова Савченко вызвали бурю негодования в социальных сетях, ее многие обвинили в антисемитизме. Свое отношение к высказыванию нардепа выразил ее бывший адвокат Марк Фейгин. Он считает, что у его бывшей подзащитной никогда не было проявлений антисемитизма, и списал сказанное ею на человеческую глупость.

Фейгин, который ранее представлял интересы Савченко во время суда в России, посоветовал ей не выдвигать никаких заявлений, так как она вечно "попадает с ними невпопад, даже не желая того". Он предполагает, что Савченко просто зациклилась на том, что она борется против украинской власти.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Петренко, комментируя заявление Савченко, сказал, что даже специалистам сложно понять, что творится у нее в голове. Ее слова трактовать очень сложно. Политик обратил внимание, что предыдущие громкие заявления Савченко так ни к чему и не привели.







