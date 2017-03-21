Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Погода на сегодня: в Украине температура поднимется до +15

21.03.2017 09:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погода на сегодня: в Украине температура поднимется до +15

Сегодня, во вторник, прогнозируют местами дожди, днем температура максимально поднимется до +15. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На западе местами дожди, дневная температура будет колебаться от +9 до +15, ночью - от +1 до +5. На севере без осадков, днем - до +11, ночью - до от -1 до +2. На востоке дожди, днем - от +6 до +11, ночью - от 0 до 2 градусов выше нуля. На юге без осадков, до +12.

Киевлян в этот день ждет ясная погода, от +9 до +11, ночью - от -1 до +1.


Фото: https://pogoda.unian.net/

Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх