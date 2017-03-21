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В Москве задержали украинского журналиста Романа Цимбалюка
21.03.2017 20:11
Полиция задержала в Москве украинского журналиста Романа Цимбалюка, работающего в России, о чем сообщил сам журналист, передает interfax.com.ua.
"Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять "законность" съёмки. Первый раз в жизни в машине полиции :) Не сработала аккредитация МИД РФ. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может, и проводили "митинг", - написал он на странице в Фейсбуке во вторник вечером.
Перед этим Р.Цимбалюк сообщил, что у него забрали документы.
Фото: www.crimea.kp.ru
Теги: Украина, Донбасс, Москва, журналист
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