В ночь на воскресенье, 26 марта, Украина переходит на летнее время

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", на территории Украины 26 марта 2017 года в 3:00 по киевскому времени вводится летнее время посредством перевода часовой стрелки на 1 час вперед", - говорится в сообщении.

В связи с переходом на летнее время в "Укрзализныце" отметили, что отправление и прибытие поездов на билетах указывается уже с учетом этого перехода.

Справка. Изменение времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября - на зимнее время.

Летнее и зимнее время впервые было введено в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся с 1981 года. Сейчас в мире более 110 стран переходят на летнее и зимнее время.

Перевод стрелок часов обычно объясняют необходимостью экономить электроэнергию и энергоносители, а также создания условий для устойчивой работа единой энергосистемы страны.