Юлии Самойловой запретили въезд в Украину, в ответ Россия собирается бойкотировать Евровидение

22.03.2017 16:53

Певице Юлии Самойловой, которую Россия собиралась отправить на Евровидение в Киев, запретили въезд на территорию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Решение принято на основании полученный данных о нарушении ею законодательства Украины", - отметили в ведомстве.

В российском МИД назвали решение СБУ "циничным и бесчеловечным", передают РИА Новости.

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франца Клинцевича, Россия бедет бойкотировать все последующие конкурсы, ели руководство Евровидения не вступится за Самойдову.

Пока жалобы российской стороны остаются безответными:

"Руководство Евровидения молчит, оно полностью политизировано и ангажировано", - сетует сенатор.