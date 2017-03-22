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Юлии Самойловой запретили въезд в Украину, в ответ Россия собирается бойкотировать Евровидение

22.03.2017 16:53
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Юлии Самойловой запретили въезд в Украину, в ответ Россия собирается бойкотировать Евровидение

Певице Юлии Самойловой, которую Россия собиралась отправить на Евровидение в Киев, запретили въезд на территорию Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Решение принято на основании полученный данных о нарушении ею законодательства Украины", - отметили в ведомстве.
В российском МИД назвали решение СБУ "циничным и бесчеловечным", передают РИА Новости.
По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франца Клинцевича, Россия бедет бойкотировать все последующие конкурсы, ели руководство Евровидения не вступится за Самойдову.
Пока жалобы российской стороны остаются безответными:
"Руководство Евровидения молчит, оно полностью политизировано и ангажировано", - сетует сенатор.



Теги: Россия, Донбасс, Евровидение, бойкот
 
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