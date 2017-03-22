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Каждое пятое дело в ЕСПЧ касается Украины
Каждое пятое заявление в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) касается Украины, повторяющиеся нарушения вызваны нерешенными проблемами в работе правоохранительной и судебной систем. Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», сообщил начальник отдела департамента Совета Европы по исполнению решений ЕСПЧ Павел Пушкарь.
Сегодня, 22 марта, в ходе круглого стола на тему обеспечения исполнения решений и применения практики ЕСПЧ в прокурорской деятельности он рассказал, что с 2002 года Украина «накопила большое количество нерешенных проблем, связанных с функционированием правоохранительной системы, прокуратуры и судебной системы в аспекте уголовной юстиции».
«Европейский суд за это время идентифицировал больший сегмент проблем, которые надо адресовать государству через процедуру выполнения решений Европейского суда по правам человека.... В настоящее время мы видим, что Украина достаточно прочно заняла первое место по количеству заявлений в Европейский суд по правам человека.
Приблизительно 19 тыс. заявлений находятся в ЕСПЧ, каждое пятое дело, находящаяся на рассмотрении суда, касается Украины», – подчеркнул он.
По словам Пушкаря, материалы жалоб в большинстве своем касаются вопросов эффективности расследования дел, связанных с нарушениями права на жизнь, ограничением права на свободу и личную неприкосновенность.
Он выразил мнение о том, что нерешенные проблемы правоохранительной и судебной системы привели к большому количеству повторяющихся нарушений.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, права человека, Европейский суд, ЕСПЧ
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