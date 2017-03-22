- Путин сделал заявление по газовому сотрудничеству с Украиной17:29
- Юлии Самойловой запретили въезд в Украину, в ответ Россия собирается бойкотировать Евровидение16:53
- Власти Украины повторяют ошибки России16:20
- Нафтогаз признал возможность банкротства15:42
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса15:20
- В Будапеште заговорили о создании угорских автономий в соседних странах: МИД Украины восприняло заявление с недоумением14:40
- Акционеры "пустят с молотка" кондитерскую фабрику "Рошен" в Мариуполе 14:20
- В Украине пойманы российские шпионы14:02
- Россия ввела ограничения на денежные переводы в Украину13:40
- В окрестностях Мариуполя идет бой13:01
Нафтогаз признал возможность банкротства
Нафтогаз Украины может обанкротиться в случае проигрыша российскому Газпрому в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью изданию Новое время.Бизнес.
Он отметил, что государство не несет ответственности по обязательствам Нафтогаза.
"Нафтогаз просто будет банкротом. Наши активы при ликвидации Нафтогаза будут распродаваться, и кредиторы в пределах определенной очереди будут получать соответствующие деньги", - сказал Витренко.
По его словам, газотранспортная система Украины и специальные разрешения на добычу газа являются собственностью государства, поэтому эти активы в случае проигрыша в арбитраже не отойдут Газпрому. При этом он считает, что вероятность проигрыша Нафтогаза низкая.
Также Витренко сообщил, что на сегодняшний день финансовые требования Газпрома составляют около 50 млрд долларов, но могут возрасти до 80 млрд долларов, если учитывать весь срок контракта.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, финансы, банкротство, Нафтогаз
- Кредит МВФ радует не всех
- Банкам со временной администрацией светит банкротство! Заключение эксперта
- Газ будет! Но дорогой...
- Рассчитавшись за газ, ждем снижения цен
- Новый и.о. президента Украины обратился и к сторонникам Януковича: полный текст
- Еврокомиссар: экономическая часть ассоциации Украины и ЕС может быть подписана в июне
- В Мариуполе разрушенный кинотеатр «Союз» переоборудуют в ЦНАП16:34
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса15:20
- "Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории15:00
- Акционеры "пустят с молотка" кондитерскую фабрику "Рошен" в Мариуполе 14:20
- Командование оккупационных войск намерено мобилизовать 10 тыс. жителей Донбасса13:18
- В окрестностях Мариуполя идет бой13:01
- Немецкие советники о блокаде ЛДНР: Шок для Украины12:20
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место11:40
- В результате обстрела боевиками с. Зайцево повреждены дом и хозпостройка11:20
- Путин сделал заявление по газовому сотрудничеству с Украиной17:29
- Юлии Самойловой запретили въезд в Украину, в ответ Россия собирается бойкотировать Евровидение16:53
- В Мариуполе разрушенный кинотеатр «Союз» переоборудуют в ЦНАП16:34
- Власти Украины повторяют ошибки России16:20
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- Нафтогаз признал возможность банкротства15:42
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса15:20
- "Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории15:00
- В Будапеште заговорили о создании угорских автономий в соседних странах: МИД Украины восприняло заявление с недоумением14:40
- Акционеры "пустят с молотка" кондитерскую фабрику "Рошен" в Мариуполе 14:20
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети 08:13
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана