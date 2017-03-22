Неоформленных на работу украинцев обяжут платить взносы

22.03.2017 08:49

Мелким предпринимателям и фрилансерам, которых украинское законодательство причисляет к категории самозанятых граждан, придется платить единый соцвзнос. Это требование содержит новый законопроект №6165, зарегистрированный в Верховной Раде.

Документ существенно расширяет саму категорию самозанятых украинцев. Сейчас в ней числятся члены творческих объединений и не входящие в них творческие работники и субъекты предпринимательской деятельности. В новой версии в список добавили украинцев, которые занимаются научной, литературной, артистической, художественной, преподавательской деятельностью, ведут медицинскую, юридическую (в том числе, адвокатскую, нотариальную) и даже религиозную практику, пишет UBR.ua.

Для этой категории лиц хотят установить новый налог – единый социальный взнос.

Следует отметить, ЕСВ для самозанятых граждан был и ранее. Но в конце 2015 года, внося правки в Налоговый кодекс, депутаты исключили физлиц-предпринимателей и граждан, ведущих независимую профессиональную деятельность, из списка плательщиков. Но в итоге самозанятые украинцы не могут получить соцпомощь, в частности больничный, выплаты по инвалидности и пр., говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта предлагает установить для украинцев, работающих «на себя», ежеквартальный и ежегодный режимы уплаты ЕСВ (напомним, что за граждан, трудоустроенных официально, ЕСВ ежемесячно платит работодатель). При этом сумма взноса для частников и фрилансеров остается прежней – от 4,2 тысяч гривен (для единоналожников первой группы с доходом до 300 тысяч гривен в год) до 8,4 тысяч гривен (для второй группы) в год. От единого соцвзноса предлагается полностью освободить лишь самозанятых пенсионеров и инвалидов.

За 4-8 тысяч гривен в год фрилансеры могут рассчитывать на полноценный больничный (сейчас Фонд соцстраха оплачивает его лишь с шестого дня, так как по действующему законодательству 5 дней больного должен за свой счет содержать работодатель). А частным нотариусам предлагается обеспечить еще и полноценный отпуск. В законопроекте указано, что офисы могут закрываться на срок до двух месяцев по уважительным причинам, в том числе для отпуска работников.

Источник from-ua