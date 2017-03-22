В Харьковской обл. в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще два его товарища госпитализировали с травмами

22.03.2017 11:01

В Харьковской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще два его товарища госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, трагедия произошла вчера вечером в одной из квартир жилого дома в пгт. Орелька.

Как выяснили правоохранители, 47-летний хозяин квартиры с двумя товарищами, в возрасте 33 и 45 лет, вместе распивали спиртные напитки. Мужчина решил похвастаться гранатой "РГД-5" и выдернул чеку.

"От полученных травм хозяин жилища скончался в больнице. 33 и 45-летние жители пгт. Орелька с многочисленными травмами также госпитализированы в Лозовскую центральную районную больницу. Их состояние стабильно-тяжелое", - подчеркивается в сообщении.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Источник 112.ua