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В Харьковской обл. в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще два его товарища госпитализировали с травмами
В Харьковской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще два его товарища госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, трагедия произошла вчера вечером в одной из квартир жилого дома в пгт. Орелька.
Как выяснили правоохранители, 47-летний хозяин квартиры с двумя товарищами, в возрасте 33 и 45 лет, вместе распивали спиртные напитки. Мужчина решил похвастаться гранатой "РГД-5" и выдернул чеку.
"От полученных травм хозяин жилища скончался в больнице. 33 и 45-летние жители пгт. Орелька с многочисленными травмами также госпитализированы в Лозовскую центральную районную больницу. Их состояние стабильно-тяжелое", - подчеркивается в сообщении.
С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, взрыв, Харьковская область, граната, Нацполиция
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