В Киеве женщина выбросила мужа из окна восьмого этажа. ВИДЕО

22.03.2017 09:43

21 марта, в Деснянском районе Киева произошла семейная трагедия.

По данным столичной полиции, женщина выбросила тяжело больного мужа из окна и сама хотела было покончить с собой, но не решилась.

Как рассказала киевлянка, она более трех лет ухаживала за супругом, который из-за болезни был прикован к постели, и больше не находила сил терпеть.

Источник Трибун.