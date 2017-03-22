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Власти Украины повторяют ошибки России
Власти Украины повторяют ошибки России, совершенные в ходе чеченского конфликта, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает РИА Новости.
"Мы в России долго пытались сохранить нашу территориальную целостность, применяя военную силу, я имею в виду чеченский конфликт, и это был ложный путь… Только когда мы отказались от применения военной силы в Чечне, только когда мы перестали считать жителей Чечни террористами и сепаратистами и стали с ними разговаривать, только тогда мы реально восстановили нашу территориальную целостность… Сейчас нашу ошибку повторяют власти Украины, они идут ровно тем же путем",- заявил Косачев в ходе встречи с председателем комитета по обороне Финляндии, кандидатом на пост Генерального секретаря ОБСЕ Илккой Канервой.
По словам сенатора, в государственных делах на первом месте всегда стоит вопрос сохранения территориальной целостности страны, а на втором — право нации на самоопределение, и эти два принципа постоянно между собой конкурируют.
"По моему убеждению, принцип территориальной целостности государства, безусловно, выше, но ровно до того момента, когда власти страны для сохранения территориальной целостности начинают применять военную силу против своего же населения, тогда право нации на самоопределение в условиях применения военной силы становится выше", — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что "когда они (власти Украины — ред.) поймут свою ошибку и начнут разговаривать со своими гражданами, они восстановят свою территориальную целостность, Россия этому была бы только рада".
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, конфликт, ОБСЕ
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