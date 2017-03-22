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Введут ли США войска в Украину?
На официальном сайте американской армии была опубликована информация о готовящейся переброске военных ВВС США на территорию Украины. Новость появилась на сайте army.mil 23 февраля, однако спустя какое-то время военные удалили информацию. Об этом передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог". Как говорилось в публикации, на территории Украины готовится развернуться 45-я пехотная бригадная боевая группа.
Она более известна в военных кругах как Thunderbird, что в переводе с английского значит "Громовая птица". Это подразделение было сформировано на базе Национальной гвардии Оклахомы. Ранее военнослужащие этой группы готовили бойцов для войны в Афганистане, а также принимали непосредственное участие в боевых действиях в Кувейте, Ираке и Саудовской Аравии. Как сообщалось в информации на сайте ВВС США, американские военные должны прибыть в Украину с "учебной миссией" для обучения украинских военнослужащих в рамках соглашения о сотрудничестве в области безопасности США.
Теги: Украина, США, Донбасс, войска
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