Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Что произойдет с закрытым участком российско-украинской границы

23.03.2017 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Что произойдет с закрытым участком российско-украинской границы

В России рассказали про дальнейшие планы закрытого сегодня участком российско-украинской границы

Москва обещает открыть участок российско-украинской границы, а именно российский пункт пропуска «Новые Юрковичи» напротив украинского пограничного пункта «Сеньковка» в Черниговской области, передает Politeka, со ссылкой на Интерфакс.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам такое обещание дали со стороны российской пограничной службы.

По словам Слободяна, причиной остановки работы этого пункта пропуска официально является проверка наличия взрывоопасных веществ на территории российского пункта пропуска.

Как писала Politeka,  сегодня утром представитель  Госпогранслужбы Украины заявил, что российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Новые Юрковичи» напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка».

По словам представителя  Госпогранслужбы Украины, Россия не сообщила причины такого решения.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх