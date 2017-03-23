Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії

23.03.2017 12:58

Населеним пунктам навколо міста Балаклія Харківської області, де розгорілася пожежа на найбільшому складі боєприпасів в Україні, нічого не загрожує. Як передає replyua.net, відповідну точку зору для «Обозревателя» висловив народний депутат, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.



«Якби вони випускалися з гармат, то був би один радіус, а коли просто йде підрив, то радіус розльоту набагато менше. В даному випадку та 7-кілометрова зона безпеки, яку оголосили, її цілком достатньо. Я не знаю, що має статися , щоб дивувалися об'єкти за цією зоною», - сказав Тимчук.



Тим часом, на сторінці ДСНС у соцмережі повідомляється про початок евакуації місцевого населення в районі міста Балаклія та двох найближчих населених пунктів. На даний час вивезено вже пеану частину населення. «З с. Вербовка здійснена евакуація 2700 чоловік в с. Пришиб (яке розташоване за шістнадцять км від м. Балаклія). В с. Яковенково – 806 чоловік населення у Волохів Яр (двадцять кілометрів від м. Балаклія). З м. Балаклія здійснено евакуацію понад 16317 чоловік»,– зазначається у повідомленні відомства.

У ДСНС також наголосили, що фактично усі вибухи трапилися на технічній території військового арсеналу. Окрім цього, відомо про кілька випадків розльоту осколків боєприпасів.