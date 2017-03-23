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Ініціатива Ляшка про підняття мінімалки – стратегічно виправдана – експерт
Таку думку висловив директор Інституту Глобальних стратегій Вадим Карасьов, аналізуючи свіжо-зареєстрований проект Закону № 6217, додавши що партія в парламенті перетворюється в найбільшого захисника прав найманих працівників.
«Логіка дій Ляшка зрозуміла, адже щоб уникнути масової міграції українців після отримання візової лібералізації, потрібно почати створювати мінімальні сприятливі умови праці та її оплати.
Після 2014 року відбувся перекіс, коли ціни на сировину залишились на європейському рівні, а вартість праці знецінилась в рази, що перетворилось в процес «брутального використання» людського капіталу. Через це, в тому числі, варто мислити стратегічно і намагатись підтягувати соціально-економічні показнки» - вважає експерт.
«Українці вимушені майже половину своїх доходів витрачати на харчування, тоді як європейці витрачають на це лише 13%. Ще більш переконливою на користь ініціативи Ляшка виступає наступна статистика: частка витрат на оплату праці в структурі витрат українських підприємств на виробництво продукції за 2 роки скоротилась із середніх 14% у 2013 році до – 9% у промисловості та 7% в сільському господарстві. В той час як середній показник частки оплати праці у собівартості продукції в країнах Єврозони становить 30%» - підкреслює експерт.
Карасьов також звертає увагу на той факт, що споживчі витрати домогосподарств формують близько 70% ВВП України. Тому гучні заяви про інфляцію продукуються двома типажами: непрофесіоналами та тими, хто не бажає збільшувати вартість людської праці, використовуючи розцінки, нижчі ніж на виробництвах Китаю, Камбоджі та низки африканських країн.
“Підняття мінімальної заробітної плати на основі реалізації Антикризового плану розвитку економіки не тільки абсолютно реальне, а й життєво необхідне мільйонам українців та національній економіці.
Це той випадок, коли дискутувати треба навколо шляхів досягнення, а не щодо самої пропозиції. Тому ми закликаємо Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана дати доручення Міністру фінансів та Міністру економіки провести необхідні розрахунки. Тим більше, що фракція РПЛ запропонувала джерела фінансування та механізми підвищення мінімальної заробітної плати” – написав Віктор Галасюк, член фракції Олега Ляшка, у своєму Фейсбук.
Теги: Донбасс, минимальная зарплата, повышение
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