Киевлян пугают подорожанием метро до 7 грн

23.03.2017 21:50

В Киеве не планируется подорожание проезда в городском транспорте с 1 апреля, о чем активно говорят в соцсетях.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информацию советника первого заместителя главы Департамента экономики КГГА Василия Яструбинского.

В КГГА заявили, что расчеты себестоимости проезда ведутся, но с 1 апреля подорожания точно не будет.

"С 1 апреля ничего повышаться не будет. Мы изучаем себестоимость перевозки пассажиров городским транспортом. Но еще нет никаких результатов, никаких решений еще не принималось. И вообще говорить о повышении цен преждевременно", - заверил Яструбинский.

Тем временем в соцсетях распространяют информацию о том, что проезд в метро будет стоить 7 гривен.

В ответ в КП "Киевский метрополитен" заявили, что тариф в ближайшее время менять не планируют.

"Никакой официальной информации об изменении тарифа на сегодня нет. Мы работаем по тарифу от 3 гривен 06 копеек в проездных билетах до 4 гривен за разовую поездку", - подчеркнули в метрополитене.