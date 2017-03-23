Колишній керівник СБУ розповів про один важливий нюанс щодо вибухів у Балаклії

23.03.2017 14:00

Вибухи на складі боєприпасів в місті Балаклія Харківської області могли бути як результатом диверсії, так і результатом самозаймання. Як передає replyua.net, таку точку зору журналістам одного з видань висловив екс-глава СБУ Ігор Калінін. Він підкреслив, що остаточні висновки можна робити після того, як на місці події попрацює комісія. Разом з тим Калінін сказав: «диверсії я не виключаю - в країні війна».



Але якщо мова йде дійсно про диверсію «на такому великому об'єкті, який і в мирний час охороняється дуже ретельно, необхідний людський фактор», - переконаний він. «Повинна бути група диверсантів або один диверсант, який би зміг проникнути на об'єкт, або запустити дрон з вибухівкою», - зауважив Калінін. Крім того, «вартові на посаді повинні були бачити ці дрони, повинні були контролювати повітряний простір», - додав він.



Як сказав екс-глава СБУ, комісія повинна з'ясувати, яким чином такий об'єкт, як цей склад, який відноситься до особливо важливих об'єктів, залишився без належного прикриття, оперативного забезпечення з боку військової контррозвідки, з боку охорони і оборони особовим складом Міністерства оборони.