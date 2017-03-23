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Кремль или криминал: кто мог убить Вороненкова

23.03.2017 22:03
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Кремль или криминал: кто мог убить Вороненкова

Российские адвокаты озвучили первые версии убийства Дениса Вороненкова

Как передает Politeka, юристы не исключают версию о причастности российских спецслужб.

Так, по мнению Марка Фейгина, российские спецслужбы имеют существенный мотив, ведь покойный был тесно с ними связан. В частности, он был вовлечен и расследовал в ряд коррупционных схем.

С ним согласен и Николай Полозов. По его мнению, в пользу этой версии говорит бегство Вороненкова из России и сотрудничество с правоохранительными органами Украины по делу Януковича.

«Он был свидетелем по серьезному делу, прежде всего, в отношении бывшего президента Януковича… Для российских спецслужб предательство – это черта, за которую переходить абсолютно нельзя. Мы все помним убийство, отравление полонием Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ», — подчеркнул он.

Вторая возможная версия убийства Вороненкова — обычный криминал.

«Нити могут тянуться куда угодно, но никакой политической подоплеки, тем более причастности спецслужб, нет. И третья, Зюганов озвучил, он заявил, что ЦРУ причастно к убийству Вороненкова. Все эти версии не основаны на реальных фактах», — добавил Фейгин.

По материалам: 112ua.



Теги: Донбасс, Киев, убийство, криминал, Кремль
 
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