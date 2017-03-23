На пылающих складах в Балаклее заметают следы – военный эксперт

23.03.2017 13:30

Мощный пожар на военных складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области – это заметание следов

Такое мнение Politeka высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Это очередное заметание следов украинской власти. Это тоже самое что Лозовая, Новобогдановка, Артемовск. Единственное что можно отнести к теракту, а точнее нападению это Сватово. Там реально были замечены беспилотники, которые брасывали термические гранаты.

Но здесь 130 км от границы. Если ДРГ работает на «глубине» 130 км, то извините, что делает Генштаб и начальник Генштаба и начальник СБУ на своих должностях?», — задался вопросом Жданов.

По словам эксперта, не исключено, что пожар организовали для того, чтобы скрыть недостачу боеприпасов, которая вскрылась в ходе АТО.

«Тоже самое, что было в Новобогдановке. Когда там фирма занималась утилизацией боеприпасов… После этого на складе произошел пожар», — отметил эксперт.

В официальную версию диверсии Жданов не верит, допуская ее всего на 2-3%.

«Это стандартно, война все спишет. Склад глубинный, тыловой. Это старые склады, не такие как в Сватово, где в чистом поле вырыли яму, обложили фанерой и заложили туда боеприпасы. Это оборудованный склад. Даже сам ход пожара говорит о том, что склад очень хорошо оборудован», — отметил Жданов, добавив, что склад, на котором вспыхнул пожар, огромнейший.

По его словам, «посадить» там для охраны целый батальон невозможно, поэтому склады охраняют ограниченное количество военнослужащих.

«Что такое один часовой или даже два на такую большую территорию? Там длинна поста может достигать несколько километров. Батальоны охраны есть только на спецобъектах. Но хотя бы роту охраны надо усилить. У нас же 60 млрд. бюджет. Где разведслужба, где стационарные камеры, которые видят с инфракрасным изображением? Это все сейчас надо спрашивать у руководства. Все этим меры должны были приняты еще в 205 году, но тогда даже никто не пытался», — добавил Жданов.

Отвечая на вопрос относительно ракетного топлива, Жданов заверил, что такого в Балаклее нет

«У нас такие склады находятся в районе Кировограда, где ракетное топливо. Они там хранятся, и они не знают, что с ними делать, ведь нужна технология чтобы их утилизировать», — пояснил наш собеседник.

Эксперт также сообщил, что взрывы неконтролируемые и шальной снаряд может попасть в любой объект в радиусе 20 км.

Напомним, пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области вспыхнул в ночь на четверг, 23 марта. По официальной информации, причиной масштабного ЧП стала диверсия.