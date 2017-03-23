- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Ініціатива Ляшка про підняття мінімалки – стратегічно виправдана – експерт22:25
- Кремль или криминал: кто мог убить Вороненкова22:03
- Киевлян пугают подорожанием метро до 7 грн21:50
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Что произойдет с закрытым участком российско-украинской границы21:20
- Масштабы фальсификата: украинцы покупают поддельные еду, лекарства и бытовую химию21:00
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів через вибухи на Харківщині20:28
- ЧП в Балаклее: в Кабмине озвучили план действий19:55
На пылающих складах в Балаклее заметают следы – военный эксперт
Мощный пожар на военных складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области – это заметание следов
Такое мнение Politeka высказал военный эксперт Олег Жданов.
«Это очередное заметание следов украинской власти. Это тоже самое что Лозовая, Новобогдановка, Артемовск. Единственное что можно отнести к теракту, а точнее нападению это Сватово. Там реально были замечены беспилотники, которые брасывали термические гранаты.
Но здесь 130 км от границы. Если ДРГ работает на «глубине» 130 км, то извините, что делает Генштаб и начальник Генштаба и начальник СБУ на своих должностях?», — задался вопросом Жданов.
По словам эксперта, не исключено, что пожар организовали для того, чтобы скрыть недостачу боеприпасов, которая вскрылась в ходе АТО.
«Тоже самое, что было в Новобогдановке. Когда там фирма занималась утилизацией боеприпасов… После этого на складе произошел пожар», — отметил эксперт.
В официальную версию диверсии Жданов не верит, допуская ее всего на 2-3%.
«Это стандартно, война все спишет. Склад глубинный, тыловой. Это старые склады, не такие как в Сватово, где в чистом поле вырыли яму, обложили фанерой и заложили туда боеприпасы. Это оборудованный склад. Даже сам ход пожара говорит о том, что склад очень хорошо оборудован», — отметил Жданов, добавив, что склад, на котором вспыхнул пожар, огромнейший.
По его словам, «посадить» там для охраны целый батальон невозможно, поэтому склады охраняют ограниченное количество военнослужащих.
«Что такое один часовой или даже два на такую большую территорию? Там длинна поста может достигать несколько километров. Батальоны охраны есть только на спецобъектах. Но хотя бы роту охраны надо усилить. У нас же 60 млрд. бюджет. Где разведслужба, где стационарные камеры, которые видят с инфракрасным изображением? Это все сейчас надо спрашивать у руководства. Все этим меры должны были приняты еще в 205 году, но тогда даже никто не пытался», — добавил Жданов.
Отвечая на вопрос относительно ракетного топлива, Жданов заверил, что такого в Балаклее нет
«У нас такие склады находятся в районе Кировограда, где ракетное топливо. Они там хранятся, и они не знают, что с ними делать, ведь нужна технология чтобы их утилизировать», — пояснил наш собеседник.
Эксперт также сообщил, что взрывы неконтролируемые и шальной снаряд может попасть в любой объект в радиусе 20 км.
Напомним, пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области вспыхнул в ночь на четверг, 23 марта. По официальной информации, причиной масштабного ЧП стала диверсия.
Теги: Донбасс, Балаклея, трагедия, взрыв, склад
- Колишній керівник СБУ розповів про один важливий нюанс щодо вибухів у Балаклії
- В Запорожье спасают подорвавшегося мальчика с Донетчины
- Гройсман предполагает, что пожар на складе боеприпасов в Балаклее может продлиться до 7 суток
- За два дня до пуска в США взорвалась космическая ракета (ВИДЕО)
- Страшный взрыв в США: пострадали люди, разрушены дома, обездвижено метро (ВИДЕО)
- Карьер, убивший детей, взорвали
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие09:42
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Нардеп из Донецка Наталья ВЕСЕЛОВА: «Нам нужно стать максимально сильными, РЕАЛЬНО независимыми»08:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- Ініціатива Ляшка про підняття мінімалки – стратегічно виправдана – експерт22:25
- Кремль или криминал: кто мог убить Вороненкова22:03
- Киевлян пугают подорожанием метро до 7 грн21:50
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Что произойдет с закрытым участком российско-украинской границы21:20
- Масштабы фальсификата: украинцы покупают поддельные еду, лекарства и бытовую химию21:00
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів через вибухи на Харківщині20:28
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы