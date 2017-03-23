НБУ «обрадовал» санкциями российские госбанки

23.03.2017 07:05

Украинский финрегулятор внес изменения в изначальное постановление касательно введения санкций против украинских «дочек» российских банков

Об этом Politeka сообщает со ссылкой на сайт Национального банка Украины (НБУ), где был опубликован соответствующий документ.

В частности, постановлением правления №25 от 21 марта, которое вступает в силу с 23 марта, обеспечивается реализация принятых Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) санкций.

«Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур», – отметили в НБУ.

Также Нацбанк запретил украинским банкам «проводить операции, которые нацелены, способствуют или могут способствовать избежанию таких санкций, а также нарушают, способствуют или могут способствовать нарушению таких санкций».

Как сообщала Politeka, 15 марта Нацбанк составил «черный список» банков с россгоскапиталом и рекомендовал СНБО применить к ним санкции.

Ограничения касаются: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «БМ Банк».

Президент Украины Петр Порошенко утвердил эти санкции 16 марта.