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Песков надеется, что к Киеву вернется здравый рассудок и Самойловой разрешат въезд в Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение СБУ о запрете на въезд российской певицы неудачным, несправедливым и серьезно подрывающим авторитет
По его словам, Кремль надеется, что Киев пересмотрит свое решение, передает Вести со ссылкой на ТАСС
"Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, это наносит удар по престижу Евровидения, - сказал представитель Кремля. - Мы также считаем это решение чрезвычайно неудачным, и на самом деле мы бы конечно ожидали, что это решение до конкурса будет пересмотрено и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе".
Комментируя призывы перестать российской стороне участвовать в конкурсах "Евровидение" вовсе в связи с этой ситуацией, пресс-секретарь Путина отметил, что речь идет о запрете в отношении Самойловой не со стороны Евровидения, а со стороны Киева.
"Здесь, безусловно, есть эмоциональная и морально-этическая сторона, но есть и фактологическая", - сказал Песков.
По его словам, "фактологическая сторона четко свидетельствует о том, что, безусловно, подрывается авторитет этого конкурса, по крайней мере у такого важного участника с таким большим населением как Российская Федерация".
"А что касается украинской стороны, то решение (СБУ), с нашей точки зрения, абсолютно несправедливое, оно неудачное, и мы все-таки надеемся, что оно будет пересмотрено", - еще раз подчеркнул представитель Кремля.
Накануне стало известно, что СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой на три года.
Теги: Донбасс, Киев, Евровидение, конкурс
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