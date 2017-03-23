Поліцейські вже знають ім’я убивці Вороненкова – ЗМІ

23.03.2017 16:45

Поліції вже відомо ім'я вбивці Дениса Вороненкова. Про це передає replyua.net з посиланням на українські ЗМІ. Зокрема, Юрій Луценко, очільник ГПУ, під час сьогоднішнього брифінгу повідомив, що у вбивці Вороненкова при собі був паспорт громадянина України. «Зараз ми перевіряємо чи були вони справжніми», - уточнив генпрокурор.



Разом з тим, кореспонденти «Обозревателя» з посиланням на власні неназвані джерела повідомили, що кілер - чоловік 1988 року народження, якого розшукують правоохоронці Дніпра за підозрою в скоєнні злочинів відразу за двома статтями Кримінального кодексу - за фіктивне підприємництво і легалізацію отриманих злочинним шляхом доходів.



Кілер стріляв в екс-депутата Державної думи РФ, який нещодавно отримав українське громадянство, коли Вороненков виходив з Палас-готелю, розташованого на бульварі Шевченка в одному кварталі від Хрещатика. Керівник київської поліції Андрій Крищенко повідомив, що в Вороненкова потрапили 3 кулі - в голову і живіт. За інформацією Луценка, в екс-депутата Держдуми РФ потрапило 4 кулі - дві в обличчя і по одній в шию і живіт. Поранення були несумісні з життям, і Вороненков помер ще до приїзду карети швидкої допомоги.