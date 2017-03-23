Політолог спрогнозував головні наслідки убивства Вороненкова

23.03.2017 16:20

Російський слід у вбивстві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова є найбільш очевидним, але, можливо, і є хибним.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише політолог Руслан Бортник. Він висловив слова співчуття рідним і близьким і наголосив, що не знав цієї людини, але ніхто не мав права відбирати у нього життя. Щодо самого вбивства Вороненкова, то воно, на думку Бортника, носить суто політичний характер, метою якого було викликати соціальну, політичну реакцію або звести рахунки з цією людиною. Експерт також зауважив, що певною мірою ситуація нагадує справу Литвиненка.



Щодо головних наслідків сьогоднішнього резонансного убивства, то вони, вважає Руслан Бортник, полягатимуть у ескалації українсько-російського протистояння, ускладненні геополітичного діалогу між США-ЄС-РФ, «підживленню» ідеї нових санкцій проти РФ, а також подальшому руйнування Нормандського формату і Мінського діалогу.



«Російський слід найбільш очевидний, але, ймовірно, і є хибним. Вороненко був політично важливим свідком для суду над Януковичем, але не особливо поінформованим, і вже дав свої свідчення. Головний вигодонабувач від вбивства – «інтегральна партія війни», - переконаний експерт.

Источник: replyua.net