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Пономарь: Накануне саммита НАТО сделан важный формальный ход
На календаре уже четверг, и сегодня совсем немного интересных новостей, но некоторые все-таки надо отметить. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
«Перед саммитом НАТО, который пройдет в мае этого года, сделан формальный, но важный шаг. Верховная Рада призывает Соединенные Штаты дать Украине статус основного союзника НАТО без членства в альянсе. Также Верховная Рада обратилась к Соединенным Штатам с просьбой рассмотреть вопрос о заключении двустороннего оборонного соглашения с Украиной», отмечает обозреватель. Также Пономарь сообщает о том, что маяк Международного валютного фонда и давно назревшая и очень нужная Украине реформа могут состояться. Накануне Кабинет министров поддержал законопроект о Службе финансовых расследований, и в ближайшее время она сможет заменить налоговую милицию.
«Небольшая пометка к моему вчерашнему посту про Беларусь. В порт Одессы прибыл танкер с иранской нефтью и совсем скоро топливо доставят в соседнюю Беларусь», добавляет Олег Пономарь и желает всем хорошего дня.
Теги: Донбасс, саммит, НАТО
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- В оккупированном Донецке появились флаги НАТО и "Правого сектора" (ФОТО)12:27
- Реалии "процветающей республики" - в Донецке открыли интернет- магазин самогонных аппаратов (ФОТО)12:14
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