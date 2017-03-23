Пожар в Балаклее: новые подробности и кадры трагедии — видео

23.03.2017 12:15

В городе Балаклея на Харьковщине продолжают греметь взрывы из-за возникшего в ночь на 23 марта пожара на складе с боеприпасами

Об этом пишет Politeka.

По словам Главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на данный момент пожар в военной части в Балаклее не тушится.

«В связи с продолжающейся детонацией боеприпасов, тушение пожара в настоящее время осуществляться не может и оно не осуществляется», — сообщил он в ходе брифинга.

По его словам, для охраны горящего склада с боеприпасами задействовано более тысячи военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в «Укразализныци» сообщили, что из-за взрывов принято решение об ограничении движения ряда пригородных поездов в Харьковской области.

Глава ХОГА Юлия Светличная в свою очередь заявила, что восстановительные работы в пострадавших от взрывов районах начнутся после локализации пожара.

«Жителей города Балаклея и близлежащих сел, пострадавших от взрывов на базе вооружения, временно расселят в учреждениях сфер образования и соцзащиты на территории района», — сообщила она.

Как мы сообщали, в ночь на четверг, 23 марта, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар и произошли взрывы. СМИ сообщили об экстренной эвакуации местных жителей.

Позже министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что пожар в воинской части в городе Балаклея в Харьковской области, в результате которого произошли взрывы боеприпасов, организовали пророссийские диверсанты.