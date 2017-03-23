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Приехали: столичное метро может закрыться
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа метрополитена может быть остановлена из-за долгов предприятия. Исполнительная служба арестовала счета КП "Киевский метрополитен" из-за задолженности перед российской компанией "Укррослизинг". Об этом сообщили в пресс-службе мэра, передает kiev.vgorode.ua.
В 2009 году столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010 по 2013 годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен.
После этого, в 2015 году, "Укррослизинг" подал иск и суд арестовал 100 вагонов столичного метро. Долг тем не менее так и не был выплачен. На днях исполнительная служба арестовала счета "Киевского метрополитена".
- А это прямая угроза парализации работы и остановки столичного метро, - заключил мэр Киева.
Он также добавил, что обращался с инициативой рассмотреть эту проблему в СНБО, но ответа государственной власти не было.
- В такой ситуации я обращаюсь к депутатам, которые представляют интересы киевлян, теперь от имени Киевсовета обратиться в Верховную Раду, Кабинет Министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение этого вопроса на СНБО. И в сжатые сроки. Чтобы метро в Киеве не остановилось, - подытожил Виталий Кличко.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, метро
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