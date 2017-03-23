Рада ввела возможность открытых торгов для закупки энергосервиса

23.03.2017 18:38

Верховная Рада Украины ввела возможность открытых торгов для закупки энергосервиса. За соответствующее решение проголосовали 228 депутатов.

Речь идет о втором чтении законопроекта №4549 о введении новых инвестиционных возможностей, гарантировании прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности для проведения масштабной энергомодернизации.

В частности документом предлагается:

- привести терминологию вышеупомянутого закона в соответствие с законом "О публичных закупках";

- уточнить особенности проведения процедур закупки энергосервиса (законопроектом вводится возможность использования процедуры открытых торгов и переговорной процедуры закупки, устанавливаются требования к объявлению о проведении процедуры закупки энергосервиса и тендерной документации, устанавливаются особенности рассмотрения и оценки тендерных предложений и дополнительные основания для отмены торгов);

- применять показатель эффективности энергосервисного договора как критерий определения победителя по процедуре открытых торгов или переговорной процедуре закупки;

- урегулировать сроки заключения энергосервисного договора и сроки согласования существенных условий договора энергосервиса.

Глава комитета Рады по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк уверен, что закон "сдвине с места мощный механизм энергосервиса и масштабной энергомодернизации", а также позволит в течение ближайших лет провести утепление и комплексную энергомодернизации почти 80 тыс. бюджетных учреждений - от детских садов и школ до больниц и университетов.

"Это позволит стране выйти на экономию до 1 млрд куб. м. газа в год, соответственно уменьшив расходы бюджетов на 8-10 млрд грн в год. Это поможет привлечь 5-8 млрд долл. США инвестиций, создав десятки тысяч рабочих мест и огромный спрос на продукцию отечественного машиностроения, строительного комплекса, а также инженерные и ремонтные работы", - написал Галасюк на своей странице в Facebook.

Источник: http://112.ua