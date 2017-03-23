- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Ініціатива Ляшка про підняття мінімалки – стратегічно виправдана – експерт22:25
- Кремль или криминал: кто мог убить Вороненкова22:03
- Киевлян пугают подорожанием метро до 7 грн21:50
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Что произойдет с закрытым участком российско-украинской границы21:20
- Масштабы фальсификата: украинцы покупают поддельные еду, лекарства и бытовую химию21:00
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів через вибухи на Харківщині20:28
- ЧП в Балаклее: в Кабмине озвучили план действий19:55
Рада ввела возможность открытых торгов для закупки энергосервиса
Верховная Рада Украины ввела возможность открытых торгов для закупки энергосервиса. За соответствующее решение проголосовали 228 депутатов.
Речь идет о втором чтении законопроекта №4549 о введении новых инвестиционных возможностей, гарантировании прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности для проведения масштабной энергомодернизации.
В частности документом предлагается:
- привести терминологию вышеупомянутого закона в соответствие с законом "О публичных закупках";
- уточнить особенности проведения процедур закупки энергосервиса (законопроектом вводится возможность использования процедуры открытых торгов и переговорной процедуры закупки, устанавливаются требования к объявлению о проведении процедуры закупки энергосервиса и тендерной документации, устанавливаются особенности рассмотрения и оценки тендерных предложений и дополнительные основания для отмены торгов);
- применять показатель эффективности энергосервисного договора как критерий определения победителя по процедуре открытых торгов или переговорной процедуре закупки;
- урегулировать сроки заключения энергосервисного договора и сроки согласования существенных условий договора энергосервиса.
Глава комитета Рады по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк уверен, что закон "сдвине с места мощный механизм энергосервиса и масштабной энергомодернизации", а также позволит в течение ближайших лет провести утепление и комплексную энергомодернизации почти 80 тыс. бюджетных учреждений - от детских садов и школ до больниц и университетов.
"Это позволит стране выйти на экономию до 1 млрд куб. м. газа в год, соответственно уменьшив расходы бюджетов на 8-10 млрд грн в год. Это поможет привлечь 5-8 млрд долл. США инвестиций, создав десятки тысяч рабочих мест и огромный спрос на продукцию отечественного машиностроения, строительного комплекса, а также инженерные и ремонтные работы", - написал Галасюк на своей странице в Facebook.
Источник: http://112.ua
Теги: Донбасс, торговля, Верховная Рада
- Мариупольский избирком предупредил "Фронт Змін". Партия обратилась в СБУ и милицию
- Тука выступил против "Великой Китайской стены" на оккупированном Донбассе
- Некоторые украинские политики "ставят целью передать России или сепаратистам часть нашей территории" - Порошенко
- Стражи порядка поживились "Терминатором"
- В "ДНР" озаботились перспективами торговых отношений Украины и стран африканского континента
- Мэр Донецка начинает борьбу с "разливайками"
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие09:42
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Нардеп из Донецка Наталья ВЕСЕЛОВА: «Нам нужно стать максимально сильными, РЕАЛЬНО независимыми»08:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- Ініціатива Ляшка про підняття мінімалки – стратегічно виправдана – експерт22:25
- Кремль или криминал: кто мог убить Вороненкова22:03
- Киевлян пугают подорожанием метро до 7 грн21:50
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Что произойдет с закрытым участком российско-украинской границы21:20
- Масштабы фальсификата: украинцы покупают поддельные еду, лекарства и бытовую химию21:00
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів через вибухи на Харківщині20:28
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы