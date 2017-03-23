Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рада ввела возможность открытых торгов для закупки энергосервиса

23.03.2017 18:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рада ввела возможность открытых торгов для закупки энергосервиса

Верховная Рада Украины ввела возможность открытых торгов для закупки энергосервиса. За соответствующее решение проголосовали 228 депутатов.

Речь идет о втором чтении  законопроекта №4549 о введении новых инвестиционных возможностей, гарантировании прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности для проведения масштабной энергомодернизации.

В частности документом предлагается:

- привести терминологию вышеупомянутого закона в соответствие с законом "О публичных закупках";

- уточнить особенности проведения процедур закупки энергосервиса (законопроектом вводится возможность использования процедуры открытых торгов и переговорной процедуры закупки, устанавливаются требования к объявлению о проведении процедуры закупки энергосервиса и тендерной документации, устанавливаются особенности рассмотрения и оценки тендерных предложений и дополнительные основания для отмены торгов);

- применять показатель эффективности энергосервисного договора как критерий определения победителя по процедуре открытых торгов или переговорной процедуре закупки;

- урегулировать сроки заключения энергосервисного договора и сроки согласования существенных условий договора энергосервиса.

Глава комитета Рады по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк уверен, что закон "сдвине с места мощный механизм энергосервиса и масштабной энергомодернизации", а также позволит в течение ближайших лет провести утепление и комплексную энергомодернизации почти 80 тыс. бюджетных учреждений - от детских садов и школ до больниц и университетов.

"Это позволит стране выйти на экономию до 1 млрд куб. м. газа в год, соответственно уменьшив расходы бюджетов на 8-10 млрд грн в год. Это поможет привлечь 5-8 млрд долл. США инвестиций, создав десятки тысяч рабочих мест и огромный спрос на продукцию отечественного машиностроения, строительного комплекса, а также инженерные и ремонтные работы", - написал Галасюк на своей странице в Facebook.

 

Источник: http://112.ua



Теги: Донбасс, торговля, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх