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Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»

23.03.2017 14:45
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Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»

Юрий Федоров, известный политический эксперт, в блоге на Радио Свобода сообщает о том, что власти России начали готовиться к аннексии Луганской и Донецкой «республик», информирует replyua.net.

По словам Федорова, российские власти собираются представить аннексию «ЛДНР» как судьбоносную победу Владимира Путина, который хочет спасти жителей оккупированного Донбасса от «украинских фашистов».

«Уже началась подготовка к аннексии Донецкой и Луганской «республик». Благодаря блокаде Донбасса Кремль получил дополнительный повод для демонстративных шагов, которые подчеркнут независимость «ЛДНР» от Украины. В феврале Путин подписал указ о признании паспортов «республик» и тем самым дал понять, что этот документ подтверждает не только личность его обладателя, но и гражданство человека», пишет Федоров.

По мнению эксперта, таким способом Путин попытается одержать триумфальную победу на президентских выборах и продемонстрирует единство властителя и народа – этот прием всегда использовали только авторитарные лидеры в том случае, если их политика стала заходить в тупик.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, аннексия
 
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