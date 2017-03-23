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Схема щодо перевиборів провалилася: що політики придумали натомість
Після провалу намірів змінити владу зверху і запустити процес дострокових парламентських виборів, деякі політики перейшли до «плану Б» і намагаються влаштувати міні-революцію на місцях
Таку думку в коментарі Politeka озвучив політичний аналітик Олексій Біловол.
Так, в Луцьку після смерті міського мера деякі політичні сили вирішили скористатися прогалинами в законі: провалити голосування за припинення повноважень покійного градоначальника, усунути чинного секретаря і поставити на цю посаду свою людину.
«Ми є свідками того, як розігрується сценарій: якщо не вийшло змінити владу зверху і запустити процес дострокових парламентських виборів, то можна відпрацювати схему на місцевому рівні», – пояснює Біловол.
При цьому він зазначає, що в усьому світі змагання відбувається на виборах. Після оголошення результату, переможці починають реалізовувати свою програму. Ті, хто програв їх контролюють і готуються до наступних виборів. В Україні до цього відношення інше, тому що немає довіри до виборчої системи. Отже, після програшу політичне життя не закінчується, а тільки починається: для успішних опонентів програвши створюють перешкоди.
«А також шукають союзників, щоб відправити конкурентів у відставку і призначити нові вибори. Немає бажання визнати свою поразку і вибір населення. Коли є можливість втілити в життя якусь міні-революцію, її роблять», – говорить Біловол.
Відзначимо, днями президент Петро Порошенко заявив, що щиро поважає вибори, в тому числі і дострокові. При цьому він зазначив, що сьогодні не бачить сенсу в проведенні перевиборів виборів. Президент додав, що регулярно вивчає дані соціологічних опитувань, і поки не бачить можливості оновити склад парламенту.
Теги: политика, Украина, Донбасс, выборы
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