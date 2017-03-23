Сотрудницы Сбербанка купили Ferrari на деньги клиентов

23.03.2017 11:48

Стало известно, что несколько сотрудников Сбербанка России были задержаны по подозрению в мошенничестве

Как передает Politeka со ссылкой на «Коммерсантъ», о задержании двух менджеров Московского Сбербанка сообщили источники.

В частности, две сотрудницы банка совершали покупку элитного автомобиля, для чего сняли со своих счетов более 40 миллионов рублей. По предварительным данным, девушки, работавшие с юридическими лицами и имевшие доступ к их счетам, сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 млн руб.

Правоохранительные органы выяснили, что эти средства ранее были переведены на счета фирм-однодневок. Следствие предполагает, что девушки планировали получить до четырех миллиардов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

При этом в Сбербанке утверждают, что готовы оказать всяческое содействие правоохранителям в разоблачении преступной схемы по отмыванию денег.

Ранее мы сообщали, что украинский финрегулятор внес изменения в изначальное постановление касательно введения санкций против украинских «дочек» российских банков.