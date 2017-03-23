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Убийца Вороненкова скончался на операционном столе
Как стало известно, убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова скончался на операционном столе.
Информацию ему подтвердили источники в правоохранительных органов, осуществлявших охрану больницы.
Правоохранители отслеживают передвижение автомобиля, который подвез убийцу Дениса Вороненкова. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Киллера подвозила машина ДЭУ. Сейчас отслеживаем ее передвижения с помощью доступных для нас средств, фиксирующих движение машин", - заявил генпрокурор.
Напомним, в полиции сообщают, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен сегодня в центре Киева на улице Пушкинской. По данным полиции, убийство является заказным. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам тоже получил ранения.
Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве является "показательной казнью свидетеля".
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в эфире телеканала "112 Украина" уточнила, что причастность спецслужб РФ пока является единственной версией.
Отметим, что Вороненков и Илья Пономарев, экс-депутаты Госдумы РФ, являются свидетелями Генпрокуратуры по делу о госизмене Виктора Януковича. По данным ГПУ, закон предусматривает добавление в судебном следствии показаний Дениса Вороненкова, данных под письменный протокол.
Теги: политика, Донбасс, Киев, убийство
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