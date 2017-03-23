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В центре Киева открыли огонь: есть погибшие.

23.03.2017 13:50
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В центре Киева открыли огонь: есть погибшие.

Сегодня утром, 23 марта, в центре Киева произошла стрельба.

Об этом сообщается в Фейсбуке очевидца происшествия под ником Макс Сорокин, передает Голос.

Сообщается, что на Пушкинской расстреляли двоих мужчин возле отеля. По словам очевидцев, один из них точно погиб.

В полиции Киева подтвердили, что на Пушкинской была стрельба.

"Да такой вызов был. На место происшествия выехала опергруппа", – сообщили в полиции Киева.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, стрельба, огонь, погибли
 
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