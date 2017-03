В Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів через вибухи на Харківщині

23.03.2017 20:28

Представництво українського залізничного перевізника «Укрзалізниця» повідомило про зміну маршрутів потягів через ситуацію, що склалася довкола міста Балаклія, що на Харківщині, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.



Мова йде про потяги, кінцевими пунктами яких є Костянтинівка, Бахмут, Лисичанськ та Харків. Зокрема зону вибухів на складах боєприпасів об’їжджатимуть потяги No 124/ 123, які сполучають Київ та Костянтинівку, No 127/ 128, що прямує з Бахмута до Харкова, No 610, який рухається з Лисичанська до Харкова, а також потяги No 787/788 та No409, що рухаються з Харкова до Костянтинівки та Лисичанську відповідно. В прес-службі Укрзалізниці запевнили, що рух потягів по старому маршруту буде відновлено після того, як ситуація довкола міста Балаклія нормалізується. Також про заборону польотів в 40-кілометровому радіусі від епіцентру вибухів повідомили в «Укравіарух»



Нагадаємо, сьогодні вночі внаслідок пожежі на складі боєприпасів Міністерства оборони України почалися постійні вибухи. Близько 20 тисяч місцевих жителів були евакуйовані. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вибухи можуть тривати ще максимум тиждень.

Теги: Донбасс