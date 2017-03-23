Взрывы в Балаклее: газовщики сообщили об угрозе

23.03.2017 12:05

В связи с риском повреждения газопровода в районе взрывов, ПАО «Укртрансгаз» проводит переключение направлений транспортировки голубого топлива

Об этом в Facebook сообщил руководитель пресс-службы ПАО Максим Билявский, передает Politeka.

«Балаклея: Укртрансгаз перевел аварийные бригады в оперативную готовность. Проводятся переключение направлений транспортировки газа. Ближайший газопровод к складам в радиусе 4 км. Зона опасности: 5 км. Держим руку на пульсе», — написал Билявский.

Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал причину пожара на военных складах в Балаклее Харьковской области.

По его словам, пожар с последующей детонацией возник в результате диверсии.

Для поджога складов с боеприпасами в городе Балаклея на Харьковщине в прошлый раз диверсанты использовали беспилотные летательные аппараты. Как пишет Politeka, об этом в ходе брифинга заявил министр обороны Украины Степан Полторак.



