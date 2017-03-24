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Что будет с тарифами: эксперт развеял мифы
В последнее время часто говорят о повышении тарифов на электроэнергию в связи с покупкой угля за рубежом
При этом озвучиваются прогнозы вплоть до скачка на 30%. Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко считает такие завления неоправданными, передает Politeka.
Он отмечает, что плановых повышений электроэнергии пока не предусмотрено, поэтому если электроэнергия подорожает незначительно – на 10-15%, или 16-25 копеек за каждый кВт*час при потреблении больше 100 киловатт.
«Плановые повышения электроэнергии закончились. Внеплановые – пожалуйста. В производстве электроэнергии тоже есть свои составляющие. Как только одна из составляющих дорожает, у производителя появляется право увеличить тариф. У нас хотя бы один квартал прошел без повышения тарифов? Не было такого. В любом случае, если повышение и будет, это будет не в разы. Я думаю, в пределах 10-15% тариф повысят», – говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
По материалам «Сегодня».
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы
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